Суспільство

Окупанти в Криму підселяють російських військових у будинки місцевих, – Чубаров

29 Листопада 2022 11:47
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окупація, крим

Російські окупаційні органи Криму закликають населення брати у свої будинки російських солдатів

Про це повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

“Повідомляють із окупованого Криму: у селищі Советское днями розмістили понад 600 російських військовослужбовців. Оскільки у селищі немає вільних приміщень для розквартування такої кількості солдатів, тому російські окупаційні органи закликають громадянське населення взяти у свої будинки підселенців-російських солдатів”, – написав він.

За словами Чубарова, більшість із розміщених у селищі Советское російських загарбників – уродженці Якутії, а в місцевих магазинах різко збільшився продаж алкоголю.


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