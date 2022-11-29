Окупанти в Криму підселяють російських військових у будинки місцевих, – Чубаров

Російські окупаційні органи Криму закликають населення брати у свої будинки російських солдатів

Про це повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

“Повідомляють із окупованого Криму: у селищі Советское днями розмістили понад 600 російських військовослужбовців. Оскільки у селищі немає вільних приміщень для розквартування такої кількості солдатів, тому російські окупаційні органи закликають громадянське населення взяти у свої будинки підселенців-російських солдатів”, – написав він.

За словами Чубарова, більшість із розміщених у селищі Советское російських загарбників – уродженці Якутії, а в місцевих магазинах різко збільшився продаж алкоголю.