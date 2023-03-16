Окупанти стерли з мапи Попасну

Попасну окупанти не враховують вже офіційно – населеного пункту немає серед міських та муніципальних округів.

Про це повідомила Луганська ОДА.

У так званій «лнр» уведені в дію «закони» «Про адміністративно-територіальний устрій» та «Про утворення на території «лнр» міських та муніципальних округів».

Зокрема, ухвалені 11 міських та 17 муніципальних округів (районів). В жодному з переліків немає Попасної.

Якщо раніше окупанти тільки казали про недоцільність відновлення міста, яке самі ж і зруйнували, то днями своє рішення вони закріпили на законодавчому рівні.