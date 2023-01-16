Окупанти протягом доби завдали 2 ракетних і 6 авіаційних ударів, – Генштаб

Російські окупанти протягом доби завдали 2 ракетних і 6 авіаційних ударів та здійснили понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема і по цивільній інфраструктурі Харківської, Запорізької та Херсонської областей. Є загиблі та поранені серед цивільного населення.

Високою є небезпека подальших російських авіаційних та ракетних ударів по об’єктах на всій території України, повідомляє Генштаб ЗСУ.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка без суттєвих змін, наступальних угруповань противника не виявлено. Разом з тим, 16 січня, поблизу українського кордону, розпочалось спільне льотно-тактичне навчання авіаційних підрозділів збройних сил Республіки Білорусі та Росії, які входять до регіонального угруповання військ із залученням бойових літаків обох країн. Таким чином, під виглядом спільного навчання противник посилив бойове авіаційне угруповання в Білорусі. З огляду на це, зростає загроза завдання ракетно-авіаційних ударів саме з повітряного простору білорусі. В той же час, танкових, мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони понад тридцяти населених пунктів. Серед них Ветеринарне, Зелене, Тернова, Стариця, Вільча, Бударки і Тополі Харківської області та Середина Буда, Попівка, Павлівка і Кіндратівка у Сумській області.

На Куп’янському та Лиманському напрямках ворог обстріляв райони понад 10 населених пунктів. Серед них – Котлярівка, Крохмальне, Берестове, Вільшана Харківської області, а також Новоселівське, Стельмахівка, Макіївка, Невське і Кремінна Луганської області.

На Бахмутському напрямку вогневого ураження зазнали, зокрема, Роздолівка, Краснополівка, Соледар, Красна Гора, Бахмут, Кліщіївка, Біла Гора, Курдюмівка, Північне та Веселе Донецької області. А загалом понад 15 населених пунктів.

На Авдіївському напрямку під ворожий вогонь потрапили Красногорівка, Бердичі, Кам’янка, Авдіївка, Первомайське, Невельське, Георгіївка, Мар’їнка і Новомихайлівка у Донецькій області.

На Новопавлівському напрямку обстріляно Вугледар, Пречистівку, Микільські Дачі та Велику Новосілку Донецької області.

На Запорізькому напрямку від артилерійського вогню постраждали понад 15 населених пунктів, зокрема, Зелене Поле, Ольгівське, Полтавка, Білогір’я, Новоданилівка, Оріхів, Новоандріївка, Степове, Гуляйполе і Кам’янське у Запорізькій області.

На Херсонському напрямку окупанти не припиняють терору цивільного населення. Мінометних та артилерійських обстрілів, зокрема, зазнали Гаврилівка, Дудчани, Качкарівка, Зміївка, Берислав, Львове, Новотягинка, Садове, Антонівка, Кізомис та Херсон.

На території Росії іноземним громадянам, які перебувають в черзі на отримання громадянства російської федерації, пропонується добровільно призиватися до лав ворожого війська та автоматично отримати громадянство Росії. Також, у Москві, здійснюється тиск на комерційні структури з метою фінансової підтримки ворожих збройних сил через переказ коштів в розмірі від 10 млн рублів. Разом з тим, на полігоні Кадамовський Ростовської області, з метою підготовки та подальшого комплектування частин та підрозділів російських окупаційних військ, що беруть участь у бойових діях в Україні, очікується прибуття підрозділів з мобілізованими. В першу чергу доукомплектування стосуватиметься приватної військової компанії “Вагнер” та загонів “Барс”, які постійно втрачають особовий склад в Україні.

За наявною інформацією, у Новопскові Старобільського району Луганської області, 15 січня, під час застосування ворогом комплексу С-300, одна ракета впала на житловий будинок. Загинули дві цивільні особи.

У населених пунктах тимчасово захопленої території Запорізької та Херсонської областей російські загарбники посилюють контррозвідувальні та режимні заходи, проводять посилені перевірки місцевого населення. Особлива увага приділяється мобільним телефонам.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за добу уразили пункт управління, 8 районів зосередження окупантів, склад пально-мастильних матеріалів та склад боєприпасів ворога.