Суспільство

Окупанти намагаються повернути втрачені позиції на Бахмутському напрямку, – Маляр

19 Травня 2023 11:52
93
читать на русском →
війна, бахмут

Українські військові продовжують просуватися на флангах під Бахмутом. Проте звільнення територій дається нелегко, а окупанти намагаються повернути втрачені позиції.

Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр в ефірі телемарафону.

“Наразі ми розділяємо цю ситуацію: місто і передмістя. В передмісті ми продовжуємо активні дії – це північ і південь, вчора буквально я давала інформацію на скільки ми там просунулися. З одного боку це здається невелика відстань. Ми говорили про приблизно 20 квадратних кілометрів. І вчора ми назвали дані по обох флангах: по одному десь 500 м, а по іншому близько 1 км”, – сказала Маляр.

Вона зазначила, що на Бахмутському напрямку тривають запеклі бойові дії, а просування українським військовим дається нелегко, оскільки окупанти зосередили велику кількість своїх сил.

“Треба розуміти вартість цього просування. Там надзвичайно складно виконувати бойові завдання, тому що ворог сконцентрував величезну кількість своїх зусиль. І, власне, там кожен метр – це як 10 км просування в інших умовах”, – наголосила заступниця міністра.

За її словами, окупаційні війська намагаються повернути втрачені кілометри. Проте українські захисники відбивають атаки ворога. У самому Бахмуті тривають бої у південно-західній частині.

“Що стосується самого Бахмуту. В основному зараз точаться бої на південно-західній частині. Але ми цю частину контролюємо станом на зараз і ворогу не вдається здійснити його плани. Тобто атаки тривають і наші ці атаки відбивають”, – підкреслила Маляр.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
19 Травня 2023 13:18
46

Зеленський прибув до Саудівської Аравії
19 Травня 2023 16:10
3

Чемпіонка світу Саладуха отримала повідомлення про підозру
19 Травня 2023 16:03
5

На Сумщині загинули три енергетика
19 Травня 2023 14:56
23

У Києві росіянин продавав ухилянтам документи для виїзду за кордон
19 Травня 2023 13:06
54

У Тбілісі приземлився перший за чотири роки літак із Москви
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Трам-пам-пам? Трамп-ам-ам!
Мартін БРЕСТ

Он умрёт сегодня
Сергій ПРИТУЛА

Сьогодні вночі ми могли не прокинутись
Александр КИРШ

Как наши союзники мешают нам побеждать врага
Евгений КОМАРОВСКИЙ

Весенний авитаминоз…
Александр КИРШ

Харьков: не первый, но и не второй
усі думки