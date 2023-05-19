Окупанти намагаються повернути втрачені позиції на Бахмутському напрямку, – Маляр

Українські військові продовжують просуватися на флангах під Бахмутом. Проте звільнення територій дається нелегко, а окупанти намагаються повернути втрачені позиції.

Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр в ефірі телемарафону.

“Наразі ми розділяємо цю ситуацію: місто і передмістя. В передмісті ми продовжуємо активні дії – це північ і південь, вчора буквально я давала інформацію на скільки ми там просунулися. З одного боку це здається невелика відстань. Ми говорили про приблизно 20 квадратних кілометрів. І вчора ми назвали дані по обох флангах: по одному десь 500 м, а по іншому близько 1 км”, – сказала Маляр.

Вона зазначила, що на Бахмутському напрямку тривають запеклі бойові дії, а просування українським військовим дається нелегко, оскільки окупанти зосередили велику кількість своїх сил.

“Треба розуміти вартість цього просування. Там надзвичайно складно виконувати бойові завдання, тому що ворог сконцентрував величезну кількість своїх зусиль. І, власне, там кожен метр – це як 10 км просування в інших умовах”, – наголосила заступниця міністра.

За її словами, окупаційні війська намагаються повернути втрачені кілометри. Проте українські захисники відбивають атаки ворога. У самому Бахмуті тривають бої у південно-західній частині.

“Що стосується самого Бахмуту. В основному зараз точаться бої на південно-західній частині. Але ми цю частину контролюємо станом на зараз і ворогу не вдається здійснити його плани. Тобто атаки тривають і наші ці атаки відбивають”, – підкреслила Маляр.