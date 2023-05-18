Суспільство

Окупанти двічі намагалися вбити командувача Сил ТрО

18 Травня 2023 10:42
76
читать на русском →
війна

Росіяни вже двічі намагалися вбити командувача Сил територіальної оборони Збройних сил України генерал-майора Ігоря Танцюру.

Про це розповів військовий співрозмовники у стаття УП “На рівні. Як із допоміжних сил тероборона перетворилася на повноцінного учасника війни”.

2 травня ватажок російської ПВК “Вагнер” Євгеній Пригожин заявив, що його бойовики вбили командувача Сил ТрО Ігоря Танцюру на Донеччині, коли той їхав із міста Часів Яр до Бахмута у бронеавтомобілі. Але це виявилося неправдою.

За інформацією “Української правди”, на командувача Сил ТрО дійсно скоїли замах: його колону обстріляли – і в машину, в якій мав перебувати Танцюра, влучили. Але командувач того дня сів у машину супроводу, їй вдалося виїхати з-під обстрілу.

За даними джерел УП у військових колах, це вже друга спроба ліквідувати Ігоря Танцюру.

Раніше українська сторона перехопила дані росіян, згідно з якими вони в деталях знали маршрут пересування командувача Сил ТрО на фронті протягом кількох наступних днів. Перехопили вчасно, ще був час внести зміни.

Питання, звідки ворог отримував інформацію в обох випадках, залишається відкритим.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
18 Травня 2023 09:14
243

Ворог вночі випустив по Україні 30 крилатих ракет
18 Травня 2023 09:01
131

У окупованому Криму підірвали залізницю, – росЗМІ
18 Травня 2023 08:20
141

Зеленський провів зустріч зі спецпредставником Китаю, – Bloomberg
18 Травня 2023 07:09
107

Ворог продовжує наступальні дії на Бахмутському напрямку, тривають важкі бої, – Генштаб
18 Травня 2023 06:58
213

Загарбники завдали ракетного удару по Одеській області: є загиблий та поранені
Останні новини
усі новини

Думки

Мартін БРЕСТ

Он умрёт сегодня
Сергій ПРИТУЛА

Сьогодні вночі ми могли не прокинутись
Александр КИРШ

Как наши союзники мешают нам побеждать врага
Евгений КОМАРОВСКИЙ

Весенний авитаминоз…
Александр КИРШ

Харьков: не первый, но и не второй
Александр КИРШ

Наши “этнические русские”, или Защита Каспарова
усі думки