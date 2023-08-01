Окупанти активізували штурмові дії на куп’янському напрямку, – Синєгубов

Армія РФ штурмує позиції українських військових на купʼянському напрямку, проте не має успіху та зазнає втрат.

Про це у нацмарафоні повідомив керівник обладміністрації Олег Синєгубов.

“Ворог активізував свої штурмові дії по позиціях наших військових, однак успіху в нього немає, і ЗСУ завдають їм велику кількість втрат, не поступаються жодним метром нашої території. Натомість ворог атакує наші цивільні населені пункти”, — сказав Синєгубов.

За його словами, армія РФ завдає ударів по населених пунктах, зокрема, у Куп’янському та Чугуївському районах Харківщини.