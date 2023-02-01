Оформлення кредиту онлайн: особливості процедури

Оформити кредит онлайн можна як у банку, так і у мікрофінансових організаціях. Сама процедура відрізняється, тому що оформлення кредиту в банку займає чимало часу через високі вимоги, коли оформлення у мікрофінансових організаціях не займає понад 30 хвилин, але має свої особливості.

Для того, щоб отримати кредит онлайн в мікрофінансових організаціях, необхідно:

Вибрати надійну компанію

Найскладніше у цій процедурі – вибрати надійну компанію. Але тут на допомогу приходить платформа Finpanda. Сервіс не тільки допоможе вибрати мікрофінансову організацію зі списку перевірених МФО, але й надасть необхідну інформацію про кредитні продукті організації, згідно до ваших уподобань.

Подати онлайн заявку

Для того щоб подати заявку, необхідно перейти за прямим посиланням на офіційний сайт організації, де вибравши бажані критерії кредиту онлайн, вас попросять заповнити заявку. Пакет документів, необхідний мікрофінансовим організаціям, можна назвати мінімальним: паспорт громадянина України та ідентифікаційний код. Деякі фінансові організації можуть вимагати довідку про доходи з роботи або витяг пенсійних відрахувань.Заповнивши необхідні поля, не забудьте вказати реквізити вашої картки або банківського рахунку, на які пізніше надійдуть кошти.

Рекомендуємо заповнювати анкету дуже уважно, приділяючи увагу не тільки правдивості інформації, а й грамотному її написанню!

Підписати контракт

Якщо після перевірки кредитором наданої інформації заявку буде схвалено, вам буде запропоновано контракт на підписання з усіма умовами та вимогами.

Перед підписанням радимо ретельно вивчити договір.

Погана кредитна історія: чи можна оформити кредит онлайн на картку?

Безумовно так. Оформити Finpanda кредит онлайн на картку із зіпсованою кредитною історією цілком можливо.

Для цього є лише кілька умов:

У позичальника не має бути відкрито одночасно кілька кредитів;

Позичальник не повинен мати відкритих не погашених заборгованостей;

За наявності інших відкритих кредитів вони мають своєчасно погашатися.



Таким чином, МФО видасть кредит онлайн без дзвінків особам з поганою кредитною історією, якщо вони відповідально погашатимуть свої заборгованості рівно у строк.

Лояльність мікрофінансових організацій дозволяє всім категоріям населення користуватися зручними послугами кредитування. Головною вимогою є своєчасне погашення боргу!

Популярність кредиту онлайн без дзвінків

Люди, які бажають заощадити свій час виберуть послуги мікрофінансових компаній. Можливість обійтися без набридливих дзвінків від кредиторів – величезна перевага для кожного українця, який бажає створити для себе комфортні умови. Миттєве фінансування з невеликою кількістю умов відіграє пріоритетну роль серед сучасного населення України. Комфортне оформлення з дому та отримання грошей прямо на карту, а також можливість гнучкості умов співпраці – одні з багатьох переваг МФО.

Оформлення кредиту онлайн у МФО: мінуси

Як і скрізь, є низка недоліків при роботі з мікрофінансовими організаціями:

Дуже висока процентна ставка

Висока ставка, необхідна організаціями, є причиною переплат.

На відміну від банків, МФО вказують відсоток виплат щодня, що може заплутати клієнта під час вибору послуг.

Наприклад, бачачи ставку в 1-1,5%, клієнт вибере МФО, коли в той же момент банк вказує 20%. Тільки варто пам’ятати, що банки вказують річний відсоток виплат. Таким чином, можна зрозуміти, що перед оформленням кредиту в мікрофінансових організаціях потрібно проводити розрахунки, щоб переплата не залишила вас у вкрай неприємній ситуації.

Відсутність страховки

МФО не пропонують послуги страхування на нещасні випадки, тому борг доведеться сплачувати не залежно від ситуації, в яку ви потрапили.