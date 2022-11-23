Суспільство

Обираємо крісло для офісу – ТОП 5 порад

23 Листопада 2022 12:08
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Вибір офісного крісла – відповідальна справа. Від нього залежить комфорт на робочому місці. Правильно підібране крісло забезпечить зручні умови праці. А невірно – дискомфорт та швидку втомлюваність. Щоб цього не допустити, варто знати декілька простих правил.

Вибір крісла: що потрібно знати?

Як вибрати крісло офісне? Легко, якщо дотримуватись порад.

  1. Визначтесь, що вам потрібно. Вам потрібне крісло для персоналу, відвідувачів чи керівника? У першому випадку воно має бути максимально комфортним: робітник проводить в кріслі від 6 до 12 годин. У другому – підійде стілець (менша глибина й ширина, відсутні підлокітники), на ньому комфортно сидіти протягом 10-30 хвилин. Відвідувачі в основному не затримуються на триваліший час. В останньому – крісло має бути одночасно зручним та стильним, елегантним. Адже робоче місце керівника формує імідж компанії.
  2. Габарити мають значення. Високій людині не підійде низьке крісло, й навпаки. 
  3. Зверніть увагу на колір. Він має вписуватись в інтер’єр. Для офісу краще обрати чорний, коричневий або темно-синій. Вони є універсальними та ідеально впишуться в інтер’єр ділового приміщення.
  4. З чого зроблене крісло? Прекрасним матеріалом стане натуральна шкіра. Вона довговічна, дихальна, добре пристосована до зміни температур, що забезпечить комфорт у будь-яку пору року. Суттєвим недоліком цього матеріалу є ціна. Гарною альтернативою натуральній стане екошкіра. Вона також дихальна, якісна, комфортна за будь-якої пори року, проте коштує набагато дешевше. До того ж за нею легко доглядати. Для спекотних приміщень шикарним варіантом стане тканинна оббивка.
  5. Хороші меблі не можуть бути занадто дешевими. Є бажання зекономити – краще обрати модель з механічним регулюванням, меншою висотою спинки. 

На що ще слід звернути увагу?

Офісне крісло має такі складові:

  • спинку;
  • сидіння;
  • підлокітники;
  • підголівники;
  • газфліт і хрестовину;
  • ролики;
  • механізми.

Перша з них має бути жорсткою, проте не занадто. Інакше це викличе дискомфорт. Занадто м’яка призведе до сутулості. Шикарним варіантом буде ергономічна спинка. Сидіння має бути м’яким.

Підлокітниками та підголівниками частіше оснащені крісла для керівників. А ось на сидіннях відвідувачів ця деталь буде зайвою.

Система газфліт забезпечує регулювання висоти спинки. Хрестовина утримує саме крісло. 

Механізмів є три: піастра, гойдання й мультиблок. Якщо є бажання зекономити, краще вибрати перший.

Ролики – необов’язковий елемент. Проте вони забезпечують більшу маневреність крісла.


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