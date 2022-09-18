Обстріл Оленівки: в Україні відреагували на провокацію

Російські окупанти 18 вересня знову обстріляли Оленівську колонію, де утримуються українські військовополонені. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець відреагував на трагедію, повідомляють Новини LIVE.

“Росмедіа повідомляють, що за результатами ранкового обстрілу загинув один і поранено чотирьох українських військовополонених. Вже нікого не дивує, що жоден представник окупантів не постраждав, а російська федерація знову звинуватила у обстрілі Україну. Ми це вже чули влітку”, — написав він.

Лубінець повідомив, що на цей час Україна ще не отримала інформацію про імена постраждалих, але звернулась із запитом про це як напряму — до пані Москалькової, так і за посередництвом ООН та МКЧХ.

Посадовець сказав, що готовий особисто прибути в Оленівку для оцінки всіх фактів та спілкування зі свідками обстрілів, пораненими та утримуваними громадянами.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини додав, що мотиви, з якими рф чинить обстріли таборів військовополонених сьогодні, йому не відомі.

“Можливо, це банальна помста через поразки на фронті, а можливо цілеспрямований терор і показова безкарність військового керівництва рф”, — припускає він.

Лубінець також написав, що такі дії російської федерації лише доводять для всього світу, що росія — держава-терорист. Задача демократичного світу це просто припинити.