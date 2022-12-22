Суспільство

NYT ідентифікувала понад 20 російських солдатів, які причетні до вбивств цивільних у Бучі

22 Грудня 2022 15:15
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війна

Американське видання The New York Times оприлюднило нове розслідування вбивств цивільних у місті Буча під Києвом. Вони встановили відповідальних за навмисні вбивства цивільних на вулиці Яблунській.

Про це йдеться в розслідуванні The New York Times.

Журналісти видання провели кілька місяців у Бучі, спілкуючись із місцевими та збираючи від них фотографії та відео з міста під час окупації. Також вони отримали відео з камер відеоспостереження і ексклюзивні відеозаписи від української влади. Після цього вони реконструювали, як росіяни вбивали цивільних на вулиці Яблунській у Бучі.

Хоча в Бучі було багато російських підрозділів, а загальна кількість вбитих цивільних перевищила 400 людей, саме на вулиці Яблунській головним винуватцем злочинів став 234 десантно-штурмовий полк російської армії. Це підтверджується спорядженням, радіоперехопленням, а також знаками на військовій техніці. Полк базується в місті Псков і входить до складу 76 десантно-штурмової дивізії. Командував цим полком підполковник Артем Городілов.

Жителі Бучі розповіли журналістам, що росіяни відбирали у цивільних телефони. Журналісти припустили, що російські військові могли забирати телефони і в страчених ними цивільних, тому попросили в української влади базу дзвінків із Бучанського району в період окупації. Вони зібрали номери телефонів убитих цивільних і шукали їх по базі. Таким чином вдалося встановити, що російські війська телефонували з номерів убитих цивільних своїм родичам і близьким у росії. Так, журналісти встановили імена приблизно 20 російських десантників із 234 полку.

Також журналісти вперше ідентифікували особи 30 загиблих на вулиці Яблунській. Вони були різного віку, роду та професії — від дітей до пенсіонерів. Усі вбиті були або цивільними, або військовополоненими — тобто росіяни скоїли воєнні злочини. Відео з місця події підтверджують, що російські військові навмисно стріляли в цивільних, і вони загинули не від артилерійських обстрілів або перебуваючи на лінії вогню між українськими та російськими силами.

Крім цього, журналісти не вважають вбивства цивільних випадковими. На їхню думку, це була цілеспрямована кампанія росіян для зачистки їхнього шляху до Києва.

Після відступу російських військ із Київської області підполковник Городілов отримав звання полковника у квітні. Це сталося лише через кілька днів після того, як весь світ облетіли фотографії вбитих цивільних у Бучі.


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