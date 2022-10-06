Суспільство

Нобелівську премію з літератури здобула французька письменниця Анні Ерно

6 Жовтня 2022 14:13
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нобелівська премія

Нобелівську премію з літератури отримала французька письменниця Анні Ерно отримала ступінь з літератури “за мужність і клінічну гостроту, з якою вона розкриває коріння, відчуженість і колективні обмеження особистої пам’яті”.

“Лауреат Нобелівської премії цього року з літератури Енні Ерно сказала, що письменство — це політичний акт, який відкриває нам очі на соціальну нерівність. Для цього вона використовує мову як “ніж”, як вона це називає, щоб розірвати завісу уяви”, – пояснює комітет Нобелівської премії у Twitter.

Анні Ерно написала понад тридцять літературних творів.


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