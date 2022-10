Нобелівську премію з літератури здобула французька письменниця Анні Ерно

Нобелівську премію з літератури отримала французька письменниця Анні Ерно отримала ступінь з літератури “за мужність і клінічну гостроту, з якою вона розкриває коріння, відчуженість і колективні обмеження особистої пам’яті”.

“Лауреат Нобелівської премії цього року з літератури Енні Ерно сказала, що письменство — це політичний акт, який відкриває нам очі на соціальну нерівність. Для цього вона використовує мову як “ніж”, як вона це називає, щоб розірвати завісу уяви”, – пояснює комітет Нобелівської премії у Twitter.

Анні Ерно написала понад тридцять літературних творів.

BREAKING NEWS:

The 2022 #NobelPrize in Literature is awarded to the French author Annie Ernaux “for the courage and clinical acuity with which she uncovers the roots, estrangements and collective restraints of personal memory.” pic.twitter.com/D9yAvki1LL