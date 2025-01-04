Політика

Apple CEO Тім Кук задонатить на інавгурацію Трама $1 млн
4 Січня 2025 16:06
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Apple, трамп
Дональд Трамп і Тім Кук на заводі Apple в Остіні (Техас), 20 листопада 2019 року / Фото AP Photo

Генеральний директор Apple Тім Кук особисто пожертвує 1 мільйон доларів на інавгураційний комітет обраного президента Трампа, повідомили Axios джерела, знайомі з пожертвуванням.

«Пожертва відображає тривалі відносини між Трампом і Куком, які включали безліч зустрічей під час першого терміну Трампа, а також вечерю в Мар-а-Лаго минулого місяця», – зазначає видання.

Інші керівники і компанії також зробили семизначні внески на інавгурацію, намагаючись навести мости з адміністрацією, що приходить у Білий дім.

Кук вважає, що інавгурація – це велика американська традиція, і жертвує на неї в дусі єдності, повідомили джерела. Від компанії не очікують жодних пожертвувань.

Кук, постійно присутній у Вашингтоні, протягом багатьох років давав зрозуміти, що вірить в участь, а не сидіння осторонь, і взаємодію з політиками по обидва боки проходу.

Apple, що робить величезний внесок в американську економіку, є найбільшим платником податків у США і в світі.

У статті The Wall Street Journal незабаром після виборів під назвою «Як Тім Кук зламав код роботи з Трампом» зазначалося, що генеральний директор Apple витратив роки на встановлення особистого контакту з Трампом.

Кук «розробив стратегію зустрічей із Трампом, у рамках якої він наводив одну точку даних, щоб під час зустрічі зосередитися на одному питанні», – повідомляє WSJ. «Такий підхід допоміг не дати зустрічам закрутитися в різні боки».

У фінансовій декларації Трампа, опублікованій одразу після його відходу з поста президента, повідомлялося, що Кук одного разу подарував президенту комп’ютер Mac Pro вартістю 5 999 доларів, виготовлений на заводі в Остіні, який вони відвідали 2019 року.

Кук також зустрічався з Трампом у Trump Tower і в його клубі в Бедмінстері, штат Нью-Джерсі.

Серед інших спонсорів інавгурації з Кремнієвої долини – Amazon, Meta, Uber і генеральний директор OpenAI Сем Альтман.

Серед семизначних донорів з Волл-стріт – Goldman Sachs і Bank of America, криптовалютні біржі Kraken і Coinbase також беруть участь в акції.

Toyota, Ford і GM пожертвували щонайменше 1 мільйон доларів, зазначає Axios.


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