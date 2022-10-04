Суспільство

Нобелівську премію з фізики отримали за експерименти із заплутаними фотонами

4 Жовтня 2022 13:22
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нобелівська премія

Лауреатами Нобелівської премії в галузі фізики 2022 року стали французький фізик Алан Аспе, американський фізик Джон Клаузер та австрійський квантовий фізик Антон Цайлінґер «за експерименти із заплутаними фотонами, встановлення порушення нерівностей Белла та новаторство квантової інформаційної науки».

«Шведська королівська академія наук вирішила присудити Нобелівську премію з фізики 2022 року Алану Аспе, Джону Клаузеру та Антону Цайлінґеру «за експерименти із заплутаними фотонами, встановлення порушення нерівностей Белла та новаторство квантової інформаційної науки» », – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що лауреати провели новаторські експерименти з використанням заплутаних квантових станів, коли дві частинки поводяться як єдине ціле, навіть якщо вони розділені. Їх результати проклали шлях для нових технологій, заснованих на квантовій інформації.

«Стає все більш очевидним, що з’являється новий вид квантової технології. Ми бачимо, що робота лауреатів із заплутаними станами має велике значення, навіть поза фундаментальними питаннями щодо інтерпретації квантової механіки», — заявив голова Нобелівського комітету з фізики Андерс Ірбек.

Лауреатами Нобелівської премії з фізики 2021 року стали Шюкуро Манабе та Клаус Гассельманн, а також Джоджіо Парізі «за новаторський внесок у наше розуміння складних фізичних систем».


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