Суспільство

Нобелівську премію з фізіології та медицини отримав Сванте Паабо за дослідження еволюції людини У Стокгольмі розпочався Нобелівський тиждень. Першими, за традицією, оголошують володарів Нобелівської премії з фізіології та медицини. Лауреатом став шведський вчений Сванте Паабо. Премію дали за дослідження «генома вимерлих гомінінів та дослідження еволюції людини». BREAKING NEWS:

The 2022 #NobelPrize in Physiology or Medicine has been awarded to Svante Pääbo “for his discoveries concerning the genomes of extinct hominins and human evolution.” pic.twitter.com/fGFYYnCO6J — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 3, 2022 Поділитися:



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