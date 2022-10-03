Нобелівську премію з фізіології та медицини отримав Сванте Паабо за дослідження еволюції людини

У Стокгольмі розпочався Нобелівський тиждень. Першими, за традицією, оголошують володарів Нобелівської премії з фізіології та медицини.
Лауреатом став шведський вчений Сванте Паабо. Премію дали за дослідження «генома вимерлих гомінінів та дослідження еволюції людини».
BREAKING NEWS:— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 3, 2022
The 2022 #NobelPrize in Physiology or Medicine has been awarded to Svante Pääbo “for his discoveries concerning the genomes of extinct hominins and human evolution.” pic.twitter.com/fGFYYnCO6J
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