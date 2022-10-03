Суспільство

Нобелівську премію з фізіології та медицини отримав Сванте Паабо за дослідження еволюції людини

3 Жовтня 2022 12:51
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нобелівська премія

У Стокгольмі розпочався Нобелівський тиждень. Першими, за традицією, оголошують володарів Нобелівської премії з фізіології та медицини.

Лауреатом став шведський вчений Сванте Паабо. Премію дали за дослідження «генома вимерлих гомінінів та дослідження еволюції людини».


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