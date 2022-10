Нобелівську премію з фізіології та медицини отримав Сванте Паабо за дослідження еволюції людини

У Стокгольмі розпочався Нобелівський тиждень. Першими, за традицією, оголошують володарів Нобелівської премії з фізіології та медицини.

Лауреатом став шведський вчений Сванте Паабо. Премію дали за дослідження «генома вимерлих гомінінів та дослідження еволюції людини».

BREAKING NEWS:

The 2022 #NobelPrize in Physiology or Medicine has been awarded to Svante Pääbo “for his discoveries concerning the genomes of extinct hominins and human evolution.” pic.twitter.com/fGFYYnCO6J