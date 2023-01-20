Суспільство

Німецька розвідка стурбована “тризначними втратами” України у боях за Бахмут – Spiegel

20 Січня 2023 15:38
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війна

Німецька Федеральна служба розвідки (BND) стурбована високими втратами української армії в боях за місто Бахмут.

Про це повідомило німецьке видання Spiegel.

Як йдеться у публікації, BND на секретному засіданні цього тижня повідомила депутатм в Бундестазі, що наразі українська армія щодня втрачає тризначну кількість солдатів у боях з російськими окупантами.

“На фронті під Бахмутом українці наразі зазнають величезних втрат, у брифінгу BND йшлося про тризначні цифри загиблих за день. Падіння Бахмута, згідно з аналізом, мало б наслідки для всієї лінії української оборони. Росія, мовляв, зараз кидає солдатів, як гарматне м’ясо, оскільки втрати там не відіграють для неї жодної ролі”, – сказано у публікації.


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