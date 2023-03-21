Суспільство

Нічні вибухи у Джанкої серйозно пошкодили залізничну станцію, – росЗМІ

21 Березня 2023 13:21
20
читать на русском →
крим

Після нічних вибухів на півночі тимчасово окупованого Криму в Джанкої зафіксовано серйозні пошкодження залізничної станції.

Про це повідомляє російський проект ASTRA.

Повідомляється, що як мінімум за п’ятьма адресами виявили серйозні пошкодження. Так, на залізничній станції пошкоджено локомотивне депо, будівлю охорони вокзалу, товарно-матеріальний та паливний склади. В електромережі локомотивного депо виникли перебої з електрикою.

Крім того, пошкоджено сільськогосподарську крамницю на Перекопській вулиці, 51. Також повідомляється, що місцевий житель отримав наскрізне поранення грудної клітини.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
21 Березня 2023 12:25
35

Верховна Рада призначила двох міністрів і віцепрем’єра
21 Березня 2023 13:35
8

Керівництво НАТО вважає, що головна ціль наступу ЗСУ — пробити коридор до Криму
21 Березня 2023 12:01
32

Окупанти намагаються просуватися до центру Бахмута, але ЗСУ стримують штурми, – Сирський
21 Березня 2023 11:25
25

У Росії щомісяця мобілізують по 20 тисяч людей, – ГУР
21 Березня 2023 10:50
88

Росія скликає засідання Радбезу ООН щодо депортації український дітей, аби виправдати Путіна
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Обманутые проститутки, или “Хорошие русские”
Юрій ЛУЦЕНКО

Слова Байдена “він – убивця” набули юридичного сенсу
Александр КИРШ

Америчку обидели, или ReaperЛ-ХАРБОР?
Віталій ПОРТНИКОВ

“Он утонул”. Зачем министерство обороны России говорит неправду об американском беспилотнике
Александр КИРШ

Бандеровцы путинского призыва
Александр КИРШ

Мордор: вперёд — в 13-й век!
усі думки