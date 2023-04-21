Суспільство

Нічна атака дронами не мала наслідків для енергосистеми, – “Укренерго”

21 Квітня 2023 14:21
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електропостачання

Нічна атака росіян безпілотниками не мала наслідків для енергосистеми та не призвела до необхідності обмеження споживання.

Про це повідомляє пресцентр “Укренерго”.

Як зазначається, станом на 21 квітня виробництво електроенергії повністю забезпечує потребу споживачів. В енергосистемі зберігається достатній резерв потужності.

“Працюють всі види генерації. Водопілля все ще триває. Гідроелектростанції працюють упродовж всієї доби і для мінімізації наслідків повені проводять контрольовані скиди води на Дніпрі та Дністрі. Триває експорт електроенергії у Польщу та Молдову, також продовжується незначний імпорт зі Словаччини”, – йдеться у повідомленні.

Складна ситуація з енергопостачанням залишається вздовж лінії фронту. Вчора вкотре під обстріл росіян потрапили розподільчі мережі на Донеччині.

Відновлення енергосистеми триває. Ремонтні бригади працюють на всіх об’єктах високовольтної мережі, які зазнали російських атак, пріоритетом залишається відновлення надійності живлення. Щоб зменшити навантаження на енергосистему, яка зазнала тяжких пошкоджень ворога і все ще продовжує відновлюватися, просимо за можливості переносити використання потужної техніки на нічні та денні години.


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