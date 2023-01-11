Названі найпопулярніші статті української Вікіпедії у 2022 році

Українська Вікіпедія опублікувала рейтинг найпопулярніших статей, які читали у 2022 році.

Громадська організація “Вікімедіа Україна” проаналізувала статистику відвідувань українського розділу найбільшої онлайн-енциклопедії та виділила 50 найпопулярніших статей року.

Загалом за рік тексти на українській Вікіпедії читали понад 1 мільярд разів, що стало рекордом за весь час існування українського розділу.

Найпопулярнішою статтею стала “Російське вторгнення в Україну (2022)”, яку переглянули 3 715 590 разів. Друге та третє місце посіли статті про радника ОП Олексія Арестовича та першого голову УНР Степана Бандеру.

У 2022 році відвідувачі часто цікавилися такими військовими темами:

Збройні Сили України;

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний;

Президент України та Верховнокомандувач Володимир Зеленський;

“Привид Києва”;

НГУ “Азов”.

Найпопулярнішою тематикою в українській Вікі були види озброєнь:

M142 HIMARS;

Bayraktar TB2;

БМ-21 “Град”;

С-300;

Сухопутна військова техніка України;

Іскандер;

Калібр;

крейсер “Москва”.

Серед географічних обʼєктів до рейтингу традиційно потрапили: стаття про Україну, яку минулого року переглянули 1 724 906 разів; та Київ — 890 353 переглядів. Також українці вперше активно цікавилися Республікою Китай (відома також як Тайвань).

“Внаслідок російського повномасштабного вторгнення багато речей сталися вперше. Уперше одразу п’ять статей українською мають понад мільйон переглядів — раніше це була максимум одна стаття на рік. Уперше найпопулярнішим історичним діячем року став Степан Бандера, а Тарас Шевченко не потрапив навіть до десятки. І вперше теми війни та сьогодення настільки витіснили “шкільні” чи “освітні”: значно більше людей хотіли зрозуміти, хто ж такий Арестович та що накоїла країна-агресорка у Грузії у 2008 році, а “вічно популярні” Леся Українка чи Богдан Хмельницький вперше випали з п’ятдесятки”, — коментує рейтинг заступник голови Правління ГО “Вікімедіа Україна” та адміністратор української Вікіпедії Микола Козленко.