Суспільство

Назвала Зеленського красивим: у РФ пенсіонерку оштрафували на 40 тис. руб. за “дискредитацію армії”

19 Квітня 2023 11:21
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росія

Щербинський районний суд Москви призначив 70-річній Ользі Слегіній штраф 40 тисяч рублів за адміністративною статтею про дискредитацію російської армії. Судове засідання тривало близько п’яти хвилин.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Причиною для затримання та відкриття провадження проти 70-річної Ольги Слегіної стала її розмова у їдальні санаторію у грудні минулого року в місті Нальчик.

Зазначається, що Слегіна обговорювала зі знайомою уродженкою Одеси, як правильно вимовляти українське слово “паляниця” та зробила комплімент президенту України Володимиру Зеленському, зазначивши, що “раніше всі сміялися з його жартів”. Крім того, українського лідера пенсіонерка назвала “красивим молодим чоловіком з хорошим почуттям гумору”.

За кілька днів жінці повідомили, що на неї написали три доноси. Суд призначив їй штраф у розмірі 40 тисяч рублів за “дискредитацію російської армії” – судовий процес тривав близько 5 хвилин.

Сторона захисту повідомила, що подаватиме апеляцію.


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