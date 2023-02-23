Навіщо здавати аналіз на креатинін

Креатинін — речовина, яка утворюється в організмі з постійною швидкістю та виводиться нирками. Тому для нефрологів — це зручний та інформативний маркер оцінки стану та роботи нирок. Щоб визначити, який креатинін в сечі, а вірніше його рівень чи відхилення від норми, призначають спеціальний аналіз. Дослідження відрізняється простотою та доступністю. Пройти його можна в мережі медичних лабораторій «Ескулаб», робота якої цінується за професіоналізм та високу точність результатів. Це стало можливим завдяки досвіду кваліфікованого персоналу та наявності сучасного обладнання. Послуги мережі доступні в багатьох містах України, можливий виїзд лаборанта додому.

Креатинін: норма та показання до проведення аналізу

Креатинін використовується як показник швидкості клубочкової фільтрації нирок. Він є доволі стабільним, тож будь-які відхилення свідчать про порушення роботи нирок. Чим вищий рівень речовини, тим гірше працюють нирки.

Норма показників креатиніну в сечі

Оскільки креатинін виробляється у м’язах, його концентрація безпосередньо залежить від м’язової маси. Тому при оцінці показника враховують стать пацієнта та вік. Порівнюючи результати однакової вікової групи, наприклад, 18–59 років, можна побачити, що норма для чоловіків — 7,1–17,7 ммоль/добу, а для жінок — 5,3–15,9 ммоль/добу.

Вважається, що за таких показників нирки працюють нормально.

Симптоми порушення роботи нирок

Відхилення від норми показників креатиніну може супроводжуватися такими симптомами, як:

зменшення кількості сечі;

загальна загальмованість, сонливість;

нудота, блювання, зниження апетиту;

тахікардія, підвищення тиску;

здуття живота, рідкі випорожнення.

У цих випадках необхідно звернутися до лікаря та пройти обстеження, оскільки такі ознаки можуть вказувати на те, що в організмі присутні наступні патології:

хвороби нирок у гострій та хронічній формі:

артеріальна гіпертензія;

захворювання, що супроводжуються порушеннями метаболізму;

гострі запальні процеси;

сепсис;

множинні травми.

Підвищення рівня креатиніну провокує високобілкова дієта, прийом нефротоксичних препаратів, травми м’язів, зневоднення.

Зниження речовини в сечі спостерігається при гіпотиреозі, прийомі кортикостероїдів, гіпергідратації, міодистрофії та в першому триместрі вагітності, а також при дотриманні низькокалорійної або вегетаріанської дієти.

Контроль креатиніну допоможе підібрати адекватне лікування та запобігти прогресуванню ниркових захворювань, які позначаються на стані всього організму.