Навіщо здавати аналіз на креатинін

Креатинін — речовина, яка утворюється в організмі з постійною швидкістю та виводиться нирками. Тому для нефрологів — це зручний та інформативний маркер оцінки стану та роботи нирок. Щоб визначити, який креатинін в сечі, а вірніше його рівень чи відхилення від норми, призначають спеціальний аналіз. Дослідження відрізняється простотою та доступністю. Пройти його можна в мережі медичних лабораторій «Ескулаб», робота якої цінується за професіоналізм та високу точність результатів. Це стало можливим завдяки досвіду кваліфікованого персоналу та наявності сучасного обладнання. Послуги мережі доступні в багатьох містах України, можливий виїзд лаборанта додому.
Креатинін: норма та показання до проведення аналізу
Креатинін використовується як показник швидкості клубочкової фільтрації нирок. Він є доволі стабільним, тож будь-які відхилення свідчать про порушення роботи нирок. Чим вищий рівень речовини, тим гірше працюють нирки.
Норма показників креатиніну в сечі
Оскільки креатинін виробляється у м’язах, його концентрація безпосередньо залежить від м’язової маси. Тому при оцінці показника враховують стать пацієнта та вік. Порівнюючи результати однакової вікової групи, наприклад, 18–59 років, можна побачити, що норма для чоловіків — 7,1–17,7 ммоль/добу, а для жінок — 5,3–15,9 ммоль/добу.
Вважається, що за таких показників нирки працюють нормально.
Симптоми порушення роботи нирок
Відхилення від норми показників креатиніну може супроводжуватися такими симптомами, як:
- зменшення кількості сечі;
- загальна загальмованість, сонливість;
- нудота, блювання, зниження апетиту;
- тахікардія, підвищення тиску;
- здуття живота, рідкі випорожнення.
У цих випадках необхідно звернутися до лікаря та пройти обстеження, оскільки такі ознаки можуть вказувати на те, що в організмі присутні наступні патології:
- хвороби нирок у гострій та хронічній формі:
- артеріальна гіпертензія;
- захворювання, що супроводжуються порушеннями метаболізму;
- гострі запальні процеси;
- сепсис;
- множинні травми.
Підвищення рівня креатиніну провокує високобілкова дієта, прийом нефротоксичних препаратів, травми м’язів, зневоднення.
Зниження речовини в сечі спостерігається при гіпотиреозі, прийомі кортикостероїдів, гіпергідратації, міодистрофії та в першому триместрі вагітності, а також при дотриманні низькокалорійної або вегетаріанської дієти.
Контроль креатиніну допоможе підібрати адекватне лікування та запобігти прогресуванню ниркових захворювань, які позначаються на стані всього організму.