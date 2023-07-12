Навчання в школах офлайн можливе лише за наявності укриттів, що відповідають нормам – Синєгубов

У Харківській області планують організувати навчання у змішаній формі. Проте перехід до офлайн-освіти може не відбутися з 1 вересня через те, що усі укриття не встигнуть привести до ладу до початку навчального року. Станом на 12 липня до використання придатні 82 захисні споруди у закладах освіти Харківщини.

Під час брифінгу начальник Харківської ОВА наголосив, що рішення Ради оборони області про дозвіл на офлайн-навчання розповсюджуватиметься тільки на ті заклади освіти, які створять безпечне середовище.

Незалежно від форми власності у закладі освіти або поряд з ним мають бути укриття, що відповідають вимогам ДБН В.2.2-5-97 Будинки і споруди. Захисні споруди цивільного захисту, які затверджені наказом від 27.12.2017 №342.

«Насамперед це сигнал до органів місцевого самоврядування щодо необхідності облаштування укриттів і приведення їх до відповідних вимог. Необхідно працювати над тим, щоб захисних споруд з’являлося більше. Крім того, рішення щодо можливості офлайн-освіти будуть ухвалювати самі навчальні заклади. Тобто надається можливість комбінованої форми навчання. Наприклад, це дозволить проводити окремі практичні заняття в укриттях зі школярами або студентами», – сказав Олег Синєгубов.

Також він зазначив, що заклади освіти на деокупованих територіях та у громадах, які значно постраждали від обстрілів, найвірогідніше так і продовжать онлайн-навчання. Зокрема, Чугуївська громада вже ухвалила рішення про дистанційну освіту.

«Обов’язково має бути проведено перевірку закладів освіти та прилеглих територій на наявність вибухонебезпечних предметів, а також готовність систем оповіщення, зокрема, для дітей із порушеннями зору та слуху. Мають бути позначені шляхи евакуації. Усі необхідні вимоги до навчальних закладів доведені. Пофарбувати підвальне приміщення і сказати, що це укриття – не вийде», – підкреслив начальник Харківської ОВА.

Він додав, що при сигналі повітряної тривоги дітей обов’язково мають переводити в укриття.

Начальник ГУ НПУ в Харківській області Володимир Тимошко розповів, що працівники поліції спільно з ДСНС наразі проводять перевірку наявності укриттів та бомбосховищ у приміщеннях навчальних закладів та їх відповідності до безпечного використання.

«Якщо ваш заклад вирішив працювати, бере на себе відповідальність за те, що там будуть діти перебувати, то перш за все ДСНС і поліція перевірять, чи є у закладі відповідне укриття і як ви будете реагувати на ту чи іншу небезпеку», – сказав Володимир Тимошко.

За словами т.в.о. начальника ГУ ДСНС у Харківській області Сергія Чабаня, у захисній споруді згідно з ДБН має бути у належному стані низка інженерних заходів: системи вентиляції, вибухонебезпечність, відповідність дверей, пожежна сигналізація, водопостачання, каналізація тощо.

«Ми маємо спільно опрацювати питання безпекового сектору для дітей, провести навчання по реагуванню на сигнал повітряної тривоги, разом визначити ті об’єкти, де можливо проводити офлайн-навчання», – зазначив Сергій Чабань.