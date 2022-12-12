Суспільство

“Наступила на вибухонебезпечний предмет”: на Харківщині жінка зазнала поранень

12 Грудня 2022 09:03
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Деокупація, війна

Медики госпіталізували 58-річну жінку з деокупованої Балаклії на Харківщині з вибуховою травмою.

Про це зранку 12 грудня повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

“За даними Обласного центру екстреної медичної допомоги, у місті Балаклія 58-річна жінка отримала поранення — наступила на вибухонебезпечний предмет. Госпіталізована в середньому стані”, — повідомив Синєгубов.

За добу піротехніки ДСНС знешкодили 47 вибухонебезпечних предметів, написав Синєгубов.

За словами голови ХОВА, також протягом доби російські військові завдали ударів по 12 населених пунктів області. Внаслідок обстрілів сталася пожежа у селі Глибоке, повідомив Синєгубов.


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