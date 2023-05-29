Напередодні літа ще дощитиме

У вівторок у східних, південно-східних областях та Криму очікуються короткочасні дощі з грозами, температура вночі 13-18°, удень 18-23°, повідомляє Укргідрометцентр.

Як інформують синоптики, на решті території без опадів, лише в Карпатах і на Закарпатті вдень подекуди короткочасний дощ, гроза; температура вночі 8-13°, удень 22-27°, у Карпатах вночі 5-10°, удень 15-20°. Вітер північний, північно-східний, 3-8 м/с.

У Києві 30 травня очікується невелика хмарність. Без опадів. Вітер північний, 3-8 м/с. Температура вночі 10-12°, удень 23-25°.

У середу, 31 травня, у південно-східній частині країни короткочасні дощі, місцями грози, на решті території без суттєви опадів. Вітер північний із переходом у західних і північних областях на західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 10-15°, у західних областях 7-12°; удень 22-27°, у західних і північних областях 19-24°.

У столиці України 31 травня буде без суттєвих опадів. Вітер північний із переходом на західний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-15°, удень 21-23°.