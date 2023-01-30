Намагався відвести літак від домівок. У Донецькій області загинув 24-річний льотчик-герой

У п’ятницю, 27 січня в Донецькій області загинув 24-річний льотчик-герой Данило Мурашко.

Про це у понеділок, 30 січня у Facebook повідомила 299 бригада тактичної авіації ім. генерал-лейтенанта Василя Нікіфорова.

У бригаді розповіли, що з першого дня повномасштабної збройної агресії РФ офіцер сумлінно та мужньо виконував усі поставлені бойові завдання, проявляв при цьому героїчну відданість військовій справі, патріотизм та бездоганне служіння українському народу, був відданим товаришем та яскравим прикладом для військовослужбовців частини.

З 24 лютого 2022 року по 27 січня 2023 року Мурашко здійснив 141 бойовий виліт. У складних умовах протидії протиповітряних засобів та винищувачів противника знищив близько 70 одиниць броньованої техніки, понад 80 автотранспортних засобів, приблизно 30 автоцистерн паливно-мастильних матеріалів, близько 600 особин живої сили противника.

«Завдяки умілим діям неодноразово здійснював вивід авіаційної техніки з під авіаційних та ракетних ударів противника», — йдеться у повідомленні.

У бригаді заявили, що за видатні досягнення у боротьбі з ворогом Мурашко був нагороджений орденами Богдана Хмельницького всіх трьох ступенів.

Під час виконання бойового завдання у складі пари 27 січня був підбитий ворожим винищувачем.

«Побачивши поблизу населений пункт Шабельківка, пілот не зважаючи на малу висоту польоту, до останньої секунди намагався відвести літак від житлових будівель», — розповіли у бригаді.

У зв’язку з боєць втратив висоту, не зміг безпечно катапультуватися та загинув смертю героя.

За виявлені у захисті державних інтересів особисті мужність і відвагу, зміцнення обороноздатності та безпеки України майор Мурашко Данило Геннадійович командуванням військової частини представлений до присвоєння звання Герой України (посмертно).