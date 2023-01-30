Суспільство

Намагався відвести літак від домівок. У Донецькій області загинув 24-річний льотчик-герой

30 Січня 2023 16:08
48
війна

У п’ятницю, 27 січня в Донецькій області загинув 24-річний льотчик-герой Данило Мурашко.

Про це у понеділок, 30 січня у Facebook повідомила 299 бригада тактичної авіації ім. генерал-лейтенанта Василя Нікіфорова.

У бригаді розповіли, що з першого дня повномасштабної збройної агресії РФ офіцер сумлінно та мужньо виконував усі поставлені бойові завдання, проявляв при цьому героїчну відданість військовій справі, патріотизм та бездоганне служіння українському народу, був відданим товаришем та яскравим прикладом для військовослужбовців частини.

З 24 лютого 2022 року по 27 січня 2023 року Мурашко здійснив 141 бойовий виліт. У складних умовах протидії протиповітряних засобів та винищувачів противника знищив близько 70 одиниць броньованої техніки, понад 80 автотранспортних засобів, приблизно 30 автоцистерн паливно-мастильних матеріалів, близько 600 особин живої сили противника.

«Завдяки умілим діям неодноразово здійснював вивід авіаційної техніки з під авіаційних та ракетних ударів противника», — йдеться у повідомленні.

У бригаді заявили, що за видатні досягнення у боротьбі з ворогом Мурашко був нагороджений орденами Богдана Хмельницького всіх трьох ступенів.

Під час виконання бойового завдання у складі пари 27 січня був підбитий ворожим винищувачем.

«Побачивши поблизу населений пункт Шабельківка, пілот не зважаючи на малу висоту польоту, до останньої секунди намагався відвести літак від житлових будівель», — розповіли у бригаді.

У зв’язку з боєць втратив висоту, не зміг безпечно катапультуватися та загинув смертю героя.

За виявлені у захисті державних інтересів особисті мужність і відвагу, зміцнення обороноздатності та безпеки України майор Мурашко Данило Геннадійович командуванням військової частини представлений до присвоєння звання Герой України (посмертно).


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
30 Січня 2023 12:10
132

ЗСУ готуються до найінтенсивнішої фази війни
30 Січня 2023 15:12
49

НАТО бачить підготовку Росії до нового наступу, Путін не змінив мети, – Столтенберг
30 Січня 2023 13:38
44

Єрмак повідомив про “позитивні сигнали” від Польщі щодо винищувачів F-16
30 Січня 2023 12:50
141

Під Вугледаром знищена окрема розвідувальна рота 155-ї окремої бригади морської піхоти ВС РФ
30 Січня 2023 12:26
44

В “Дії” вже можна подавати заяви на LED-лампи
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Мирный блеф США: путин попался и теперь обречён
Денис КАЗАНСКИЙ

Бессмысленный ритуал
Александр КИРШ

— Какие вы, фи, грубые, не то что наша New York Times!
Андрій ВОЛКОВ

Складне питання інвестицій: які галузі залучають гроші під час війни
Віталій ПОРТНИКОВ

“Путин понял, что Украина не исчезнет”. Зачем Кремлю нужен Медведчук?
Александр КИРШ

В Харькове через 20 лет русского языка не будет
усі думки