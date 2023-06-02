Суспільство

На Заході оцінили втрати Росії у боях за Бахмут

2 Червня 2023 07:03
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війна, бахмут

Захід оцінює, що Росія втратила понад 60 тисяч військових у результаті спроб захопити місто Бахмут на сході України.

Про це заявив західний посадовець на умовах анонімності, інформує Sky News.

“Ми вважаємо, що захоплення Бахмута, ймовірно, коштувало Росії щонайменше 60 тисяч жертв у секторі Бахмут-Попасна протягом річної битви”, – сказав посадовець.

Він уточнив, що 60 тисяч – це “консервативна оцінка” російських втрат на цій ділянці фронту, до якої входять як поранені, так і загиблі. З них, додав посадовець, принаймні третина – саме загиблі.

Місто співрозмовник журналістів оцінив як “стратегічно неважливе”, додавши, що, за оцінкою Заходу, “українські підрозділи відійшли з основної забудованої частини міста”.

“Ми бачимо, що сили ПВК Вагнера перебувають у процесі відходу (з Бахмута), принаймні станом на зараз. Заміна цих силових елементів вимагає значних зусиль від і без того перевантажених регулярних сил Росії”, – зазначив він.

Загальна кількість втрат РФ у війні з Україною, за словами західного посадовця, перевищує 200 тисяч.


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