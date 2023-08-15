Суспільство

На узбережжі Хортиці після підриву Каховської ГЕС виявили нові археологічні знахідки

15 Серпня 2023 18:41
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На узбережжі Хортиці після зруйнування Каховської ГЕС та різкого спаду рівня води виявили нові археологічні знахідки.

Про це повідомив Національний заповідник «Хортиця».

Через спад рівня води оголилась значна ділянка берегової смуги острова. Тож вперше за 70 років на поверхні опинились території, які були під водами Дніпра.

«Узбережжя острова Хортиця насичене пам’ятками історії та археології, і внаслідок дій окупантів деякі з них опинились в аварійному стані та потребують рятівних та превентивних робіт для запобігання повному знищенню», — зазначив заповідник.

Співробітники відділу охорони пам’яток історії, археології та природи щоденно інспектують відомі пам’ятки та знаходять археологічний матеріал. З-поміж знахідок — свинцеві кулі доби козацтва, пряжки, застібки, фрагменти бомб, зокрема й скляних.

Були й знахідки більші за розміром: на раніше затопленій ділянці берега знайшли човен, виготовлений з цільного стовбура дуба. Загальні габарити: довжина пам’ятки — 6700 мм, ширина — 800 мм (з урахуванням деформації), висота борту — 500 мм. У носовій частині виявлено отвір прямокутної форми. Пам’ятка збереглась на 70-80 %, але відсутній фрагмент лівого борту в кормовій частині.

В минулому біля берегів Хортиці ходили подібні човни, пов’язані з давньоруським поселенням на острові. Воно існувало з X по XIV століття. Такі плавзасоби використовувалися для риболовлі та інших промислів, місцевих перевезень, а також для обслуговування переправ. У заповіднику припускають, що ця знахідка з тієї ж епохи.

Зважаючи на стан збереженості деревини, можна припустити, що вік човна може сягати 500 років. Але більш точне датування стане можливим після проведення радіовуглецевого аналізу.


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