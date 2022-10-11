Суспільство

На помсту: Притула та Стерненко зібрали на дрони-камікадзе 352 млн грн

11 Жовтня 2022 16:17
32
війна, волонтер

Лише за добу українці переказали активісту Сергію Стерненко та волонтеру Сергію Притулі 352 млн грн на закупівлю дронів-камікадзе.

Про це Стерненко та Притула повідомили у відеозверненні.

“Ми хотіли законтрактувати 50 ударних дронів-камкадзе і взяти три “наземки” до них. Тобто, комплекс виглядає як 10 “пташок” і “наземка”. Підготувати три групи, і щоб вони з цим всім працювали. … Весь цей кейс мав обійтися десь в районі 100 млн грн”, – розповів Притула.

Але результати збору перевищили всі очікування.

“Зараз, звичайно, у нас є великий челендж, великий виклик, як правильно, ефективно, раціонально використати ці кошти. Як ви розумієте, ми збираємося використати їх не на шкарпетки. Ми розуміємо ваші очікування. Ви скидали на те, щоб була “бавовна”, і ми над цим працюємо. “Бавовни” буде багато”, – пообіцяв Притула.

“Росіяни розраховували на нашу паніку, на наш відчай, на те, що ми будемо хотіти здатися чи припинити супротив, а ми з вами зібрали кошти на те, щоби цих окупантів ставало менше”, – додав Стерненко.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал

Думки

Юрій БУТУСОВ

У России осталась только пропаганда
Александр КИРШ

Как разоблачили блефанутого
Александр КИРШ

Смелого путин боится 
Юрій ЛУЦЕНКО

Найкращий подарунок до свята Покрови
усі думки
ТОП-новини
11 Жовтня 2022 17:22
68

Зеленський закликав лідерів G7 відмовитися від переговорів з Путіним
11 Жовтня 2022 18:06
23

Україна першою у світі отримала систему ППО IRIS-T, – ЗМІ
11 Жовтня 2022 17:40
55

Росія замовила в Ірані 2400 “шахедів”, – Зеленський
11 Жовтня 2022 15:52
29

У Харкові поки не запроваджували віялових відключень світла, – Терехов
11 Жовтня 2022 15:32
43

ЄС розпочав роботу над дев’ятим пакетом санкцій проти РФ
Останні новини
усі новини