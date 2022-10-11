На помсту: Притула та Стерненко зібрали на дрони-камікадзе 352 млн грн

Лише за добу українці переказали активісту Сергію Стерненко та волонтеру Сергію Притулі 352 млн грн на закупівлю дронів-камікадзе.

Про це Стерненко та Притула повідомили у відеозверненні.

“Ми хотіли законтрактувати 50 ударних дронів-камкадзе і взяти три “наземки” до них. Тобто, комплекс виглядає як 10 “пташок” і “наземка”. Підготувати три групи, і щоб вони з цим всім працювали. … Весь цей кейс мав обійтися десь в районі 100 млн грн”, – розповів Притула.

Але результати збору перевищили всі очікування.

“Зараз, звичайно, у нас є великий челендж, великий виклик, як правильно, ефективно, раціонально використати ці кошти. Як ви розумієте, ми збираємося використати їх не на шкарпетки. Ми розуміємо ваші очікування. Ви скидали на те, щоб була “бавовна”, і ми над цим працюємо. “Бавовни” буде багато”, – пообіцяв Притула.

“Росіяни розраховували на нашу паніку, на наш відчай, на те, що ми будемо хотіти здатися чи припинити супротив, а ми з вами зібрали кошти на те, щоби цих окупантів ставало менше”, – додав Стерненко.