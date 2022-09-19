На півдні та сході України у вівторок без дощів, тепло

Вночі 20 вересня у більшості областей Правобережжя, вдень в Україні, окрім південного сходу, часом дощ, у центральних областях та південній частині місцями гроза, повідомив Укргідрометцентр.

У західних областях вночі та вранці місцями туман. Вітер південний із переходом на західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 4-9°, у південній частині до 12°; удень 9-14°, на півдні та сході країни 16-21°.

На високогір’ї Карпат дощ із мокрим снігом; температура вночі та вдень 0-5° тепла.

У Києві у вівторок часом дощ (вночі місцями невеликий). Вітер південний із переходом на західний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-8°, удень 11-13°.

У середу, 21 вересня, у західних, північних, місцями центральних областях України невеликі, у північних областях помірні дощі, на решті країни без опадів, лише вночі у східних областях невеликий дощ.

Уночі та вранці місцями туман. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 4-9°, у Криму, місцями і в південних областях 8-13°; удень 10-15°, у південній та східній частинах 14-19°.

На високогір’ї Карпат невеликий дощ із мокрим снігом; температура вночі та вдень 0-5° тепла.

У Києві можливий дощ. Вночі та вранці місцями туман. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 7-9°, удень 11-13°.