Суспільство

На півдні окупованого Криму пролунали вибухи

1 Березня 2023 20:21
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Сьогодні, 1 березня, на півдні тимчасово окупованого Криму було чути гучні вибухи. Причина поки що невідома.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

У мережі пишуть, що вибух почули мешканці Ялти, Гурзуфа та інших населених пунктів ПБК. У них затремтіли меблі, вікна, сигналізації машин спрацювали в окрузі.

При цьому на тлі вибухів було чути звуки літаків.

Крім того, вибух чули і жителі Бахчисараю. За їхньою інформацією, він пролунав у районі військової частини на Сімферопольській вулиці. Це могла бути робота ППО.


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