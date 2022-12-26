Суспільство

На одеський пляж хвилі викинули артефакти із затонулого крейсера “Москва”

26 Грудня 2022 18:37
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На одеське узбережжя хвилі винесли кілька пакетів з «водою питною аварійною» — чергові артефакти, що залишилися від ворожих моряків, що загинули на знищеному в квітні російському ракетному крейсері «Москва».

Як пише “Думська”, одесит Денис Канін знайшов пакети на пляжі на 8 станції Великого Фонтану. Вони були зроблені в Санкт-Петербурзі та схвалені російським морським регістром судноплавства.

Такі пакети входять до наборів для виживання, що зберігаються у рятувальних шлюпках та надувних плотах.

Раніше в морі було виявлено рятувальний круг та буй з «Москви».


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