На авіаносці “Адмірал Кузнєцов” сталося “маленьке загоряння”

Голова Об’єднаної суднобудівної компанії (ОСК) повідомив РІА «Новости» про «маленьке загоряння» під час виконання ремонтних робіт на авіаносці «Адмірал Кузнєцов».

МНС підтвердило факт пожежі на важкому крейсері “Адмірал Кузнєцов” на ремонтному заводі “Зірочка” в Мурманську – пише “Арктичний оглядач”.

Голова ОСК Олексій Рахманов заявив, що загоряння ліквідовано. Внаслідок пожежі постраждалих немає, шкоди крейсеру не завдано.

Це не перший інцидент, який трапився під час ремонту «Адмірала Кузнєцова». У жовтні 2018 року затонув док, де проходив ремонт крейсера. Внаслідок події загинули двоє людей. 12 грудня 2019 року на «Адміралі Кузнєцові» сталася пожежа, в якій жертвами також стали двоє людей.