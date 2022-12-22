Кримінал

На авіаносці “Адмірал Кузнєцов” сталося “маленьке загоряння”

22 Грудня 2022 11:17
39

Голова Об’єднаної суднобудівної компанії (ОСК) повідомив РІА «Новости» про «маленьке загоряння» під час виконання ремонтних робіт на авіаносці «Адмірал Кузнєцов».

МНС підтвердило факт пожежі на важкому крейсері “Адмірал Кузнєцов” на ремонтному заводі “Зірочка” в Мурманську – пише “Арктичний оглядач”.

Голова ОСК Олексій Рахманов заявив, що загоряння ліквідовано. Внаслідок пожежі постраждалих немає, шкоди крейсеру не завдано.

Це не перший інцидент, який трапився під час ремонту «Адмірала Кузнєцова». У жовтні 2018 року затонув док, де проходив ремонт крейсера. Внаслідок події загинули двоє людей. 12 грудня 2019 року на «Адміралі Кузнєцові» сталася пожежа, в якій жертвами також стали двоє людей.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
22 Грудня 2022 11:43
14

До мережі підключено ще один блок АЕС, але потужностей все ще не вистачає – Укренерго
22 Грудня 2022 09:51
75

Посол Росії в США назвав візит Зеленського до Вашингтону “поїздкою в голлівудському стилі”
22 Грудня 2022 09:02
46

З початку широкомасштабного вторгнення понад 100 000 російських окупантів ліквідовано
22 Грудня 2022 07:48
100

Плани Путіна та Шойгу навряд чи вплинуть на перебіг війни – ISW
22 Грудня 2022 07:12
57

Зведення Генштабу на ранок 22 грудня
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Китай отказал путину в политическом убежище, а вот Аргентина — нет
комбатант

Перше повернення додому
Александр КИРШ

Аргентум это серебро, а у Аргентины золото
Александр КИРШ

Месть Кота Байдена?
Юрій БУТУСОВ

Чотири категорії командирів на війні
Александр КИРШ

На болотах: какая страна, такая и оппозиция
усі думки