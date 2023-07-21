Суспільство

На Куп’янському напрямку рекордна кількість обстрілів, росіяни намагаються перехопити ініціативу

21 Липня 2023 18:48
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війна

За минулу добу росіяни здійснили 908 обстрілів наших військ на Куп’янсько-Лиманському напрямку.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

“На Лимано-Куп’янському напрямку ворог намагається перехопити ініціативу, вести наступальні дії. Рекордно 908 разів обстріляв наші позиції всіма типами і калібрами артилерії, здійснив 11 авіанальотів”, – повідомив Череватий.

За словами Череватого, за добу було 29 бойових зіткнень, знищено 76 окупантів, ще майже 160 дістали поранення. Наші бійці знищили:

  • два російські танки,
  • самохідну установку “Мста”,
  • два міномети,
  • гаубицю,
  • два безпілотники,
  • польовий склад із боєприпасами.

Череватий додав, що за противником постійно ведеться спостереження, до будь-яких його активних дій наші бійці готові.


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