На Куп’янському напрямку рекордна кількість обстрілів, росіяни намагаються перехопити ініціативу

За минулу добу росіяни здійснили 908 обстрілів наших військ на Куп’янсько-Лиманському напрямку.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

“На Лимано-Куп’янському напрямку ворог намагається перехопити ініціативу, вести наступальні дії. Рекордно 908 разів обстріляв наші позиції всіма типами і калібрами артилерії, здійснив 11 авіанальотів”, – повідомив Череватий.

За словами Череватого, за добу було 29 бойових зіткнень, знищено 76 окупантів, ще майже 160 дістали поранення. Наші бійці знищили:

два російські танки,

самохідну установку “Мста”,

два міномети,

гаубицю,

два безпілотники,

польовий склад із боєприпасами.

Череватий додав, що за противником постійно ведеться спостереження, до будь-яких його активних дій наші бійці готові.