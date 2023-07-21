На Куп’янському напрямку рекордна кількість обстрілів, росіяни намагаються перехопити ініціативу

За минулу добу росіяни здійснили 908 обстрілів наших військ на Куп’янсько-Лиманському напрямку.
Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.
“На Лимано-Куп’янському напрямку ворог намагається перехопити ініціативу, вести наступальні дії. Рекордно 908 разів обстріляв наші позиції всіма типами і калібрами артилерії, здійснив 11 авіанальотів”, – повідомив Череватий.
За словами Череватого, за добу було 29 бойових зіткнень, знищено 76 окупантів, ще майже 160 дістали поранення. Наші бійці знищили:
- два російські танки,
- самохідну установку “Мста”,
- два міномети,
- гаубицю,
- два безпілотники,
- польовий склад із боєприпасами.
Череватий додав, що за противником постійно ведеться спостереження, до будь-яких його активних дій наші бійці готові.