На Куп’янському напрямку окупанти постійно намагаються відбити втрачені позиції, – Синєгубов

На Куп’янському напрямку на Харківщині російські загарбники постійно намагаються відбити втрачені позиції.

Про це сказав в ефірі телемарафону “Єдині новини” начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

“Наші ЗСУ ведуть активні бойові дії на Куп’янському напрямку, де ворог постійно намагається контратакувати і відбити втрачені ним раніше позиції”, – сказав Синєгубов.

Він зазначив, що на Харківщині постійно зазнають ворожих обстрілів населені пункти Куп’янського, Чугуївського, Харківського, Ізюмського районів.