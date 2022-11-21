Суспільство

На Куп’янському напрямку окупанти постійно намагаються відбити втрачені позиції, – Синєгубов

21 Листопада 2022 15:32
8
війна

На Куп’янському напрямку на Харківщині російські загарбники постійно намагаються відбити втрачені позиції.

Про це сказав в ефірі телемарафону “Єдині новини” начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

“Наші ЗСУ ведуть активні бойові дії на Куп’янському напрямку, де ворог постійно намагається контратакувати і відбити втрачені ним раніше позиції”, – сказав Синєгубов.

Він зазначив, що на Харківщині постійно зазнають ворожих обстрілів населені пункти Куп’янського, Чугуївського, Харківського, Ізюмського районів.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
21 Листопада 2022 15:17
13

Парламентська асамблея НАТО визнала Росію державою-терористом
21 Листопада 2022 14:43
17

Литва після інциденту з ракетою в Польщі вирішила не передавати Україні NASAMS
21 Листопада 2022 13:55
23

СБУ затримала помічника “министра мвд лнр”
21 Листопада 2022 13:43
9

В Іспанії відкривається навчальний центр для українських військових
21 Листопада 2022 13:25
28

Ізраїль надасть Україні балістичні ракети, якщо Іран почне відправляти свої ракети до Росії
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

“Сейчас зажмурю глаза — и вас всех не будет!”
Андрій ВОЛКОВ

Які ризики приховує відчуження у власність держави підприємств для військових потреб
Віталій ПОРТНИКОВ

Це Росія вбила поляків
Дмитро КОМАРОВ

Это война против самых незащищенных людей
Александр КИРШ

Что Украине стоит освобождать в первую очередь
Александр КИРШ

А какой бы исход войны американцев устроил
усі думки