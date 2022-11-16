Суспільство

На горі Піп Іван у Карпатах випав сніг

16 Листопада 2022 11:18
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зима

Вершину Піп Іван Чорногірський в українських Карпатах присипало снігом, також там є мороз.

Про це повідомляє Чорногірський пошуково-рятувальний пост.

Піп Іван Чорногірський є однією з найвищих вершин українських Карпат на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей. Сьогодні, 16 листопада, на горі хмарно, падає сніг та тримається мінусова температура.

“Станом на 08:40 16.11.2022р. на г. Піп Іван Чорногірський хмарно, сніг. Обмежена видимість. Вітер західний, 6 м/с., температура повітря -1°С”, – йдеться в повідомленні.


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