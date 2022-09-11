На Харківщині вже деокуповані понад 40 населених пунктів, – ОВА

На Харківщині деокуповані вже більш ніж 40 населених пунктів.

Про це у Телеграмі повідомляє Харківська ОВА з посиланням на очільника ХОВА Олега Синєгубова.

«У нас звільнена значна частина наших територій Чугуївського району, Куп’янського і Балаклійського районів. Наші підрозділи зайшли до Куп’янська, триває звільнення населених пунктів Ізюмського району. Ці населені пункти визначаються вже десятками. На сьогодні це більше 40 населених пунктів», – зазначає Синєгубов.

Він зауважив, що, насправді, деокупованих населених пунктів є значно більше, але оголосити цю кількість наразі не можна в інтересах військової операції ЗСУ, яка триває. Ворог постійно намагається атакувати українських військових, але вони тривають свої позиції.