Суспільство

На Харківщині вже деокуповані понад 40 населених пунктів, – ОВА

11 Вересня 2022 16:51
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На Харківщині деокуповані вже більш ніж 40 населених пунктів.

Про це у Телеграмі повідомляє Харківська ОВА з посиланням на очільника ХОВА Олега Синєгубова.

«У нас звільнена значна частина наших територій Чугуївського району, Куп’янського і Балаклійського районів. Наші підрозділи зайшли до Куп’янська, триває звільнення населених пунктів Ізюмського району. Ці населені пункти визначаються вже десятками. На сьогодні це більше 40 населених пунктів», – зазначає Синєгубов.

Він зауважив, що, насправді, деокупованих населених пунктів є значно більше, але оголосити цю кількість наразі не можна в інтересах військової операції ЗСУ, яка триває. Ворог постійно намагається атакувати українських військових, але вони тривають свої позиції.


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