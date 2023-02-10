На Харківщині триває залучення громадян до лав “Гвардії Наступу”

За дорученням начальника ХОВА Олега Синєгубова, наразі послуги із консультації та запису добровольців надаються у п’яти ЦНАПах області, повідомляє прес-служба ХОВА.

За необхідності кількість відповідних Центрів надання адміністративних послуг, де консультують щодо вступу до «Гвардії наступу», буде розширена. Кожен охочий може обрати ту чи іншу бригаду для подальшого несення служби.

Житель міста Мерефа В’ячеслав Маслов, маючи за плечима багаторічний досвід роботи у правоохоронних органах, зголосився вступити до штурмової бригади Державної прикордонної служби «Сталевий кордон».

«Про кампанію «Гвардія Наступу» я дізнався із телеефіру “Єдині новини”. Тоді виконуючий обов’язки міністра МВС Ігор Клименко розповів, що нашій країні потрібні добровольці, із яких формуватимуть штурмові бригади для звільнення держави від російських окупантів», – розповів 47-річний чоловік.

Довідавшись про те, що вступити до «Гвардії Наступу» можна у місцевому ЦНАПі, В’ячеслав Маслов зателефонував своєму другові і запропонував йому піти туди разом.

«У ЦНАПі нас зустрів фахівець ДПСУ Сергій Степанов. Він провів коротку співбесіду і запропонував заповнити відповідні анкети. Процедура тривала близько 20 хвилин. Спочатку я мав намір долучитися до бригади поліції «Лють», бо служив у правоохоронних органах. Але потім зрозумів, що хочу спробувати щось нове, тому остаточно вирішив йти у прикордонний загін», – розповідає В’ячеслав Маслов.

Наразі чоловік чекає на виклик від Державної прикордонної служби. Попереду – відповідне навчання та злагодження. По завершенню підготовки добровольці поповнять лави «Гвардії наступу» .

«На мене вдома чекають дружина, дочка та син. Моя мета – захистити їх, звільнити Україну від рашистських загарбників. Хочу, щоб скоріше наступив мир, хочу, щоб наша країна була квітучою, незалежною і вільною», – наголосив В’ячеслав Маслов.

У визначених ЦНАПах області щоденно працюють фахівці Державної прикордонної служби, Національної гвардії та Національної поліції, які інформують охочих громадян щодо участі у кампанії «Гвардія наступу».

За словами представника ДПСУ Сергія Степанова, першочергово до штурмових бригад залучають високо мотивованих та патріотично налаштованих громадян. Відповідно до профілю та військово-облікової спеціальності добровольцям запропонують посади в підрозділі після відбору.

«До нас приходять навіть школярі та пенсіонери, цікавляться питаннями вступу до штурмових бригад. Відповідаємо їм, що в нас діють вікові обмеження – залучаємо до «Гвардії наступу» лише чоловіків від 18 до 60 років. Жінки також приходять. Наразі є певна кількість громадянок, кандидатури яких ми розглядаємо для вузько направленої спеціалізації, наприклад, у підрозділи забезпечення – кухарі, фельдшери, зв’язківці. Конкуренції між Державною прикордонною службою, Нацгвардією та Нацполіції щодо кількості залучених громадян немає, бо ворог в України один і нас це об’єднує», – розповів Сергій Степанов.

Отримати консультації та записатися до формувань «Гвардії наступу» можна у п’яти Центрах надання адмінпослуг Харківської області – в Богодухівському, Чугуївському, Харківському, Лозівському та Красноградському районах.