Суспільство

На Харківщині скасували заборону на проведення масових заходів

7 Липня 2023 15:09
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воєнний стан, бомбосховище

На Харківщині скасували заборону на проведення масових та культурно-розважальних заходів. Відповідне рішення 7 липня ухвалила Рада оборони області.

Про це повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов.

“Проводити вистави та концерти можна буде у приміщеннях, які відповідають нормам безпеки. Зокрема, це будівлі із наявними захисними спорудами. Заборона на проведення масових заходів із кількістю 50 і більше учасників на відкритому просторі залишається”, — сказано у повідомленні.

Відповідність приміщень усім нормам та порядок проведення мають погоджувати Нацполіція, ДСНС та Служба безпеки України.


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