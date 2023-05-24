Суспільство

На флангах Бахмута нашим військам вдається потроху просуватись — Маляр

24 Травня 2023 18:40
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війна, бахмут

Протягом дня спостерігається зниження інтенсивності боїв на флангах у передмісті Бахмута.

Про це повідомляє заступник Міністра оборони України Ганна Маляр у Телеграм.

“Це не означає, що ворог слабшає. Навпаки – ворог намагається посилитись на флангах та робить ставку на артилерійський вогонь, здійснюючи постійні обстріли. Разом з тим, нашим військам вдається потроху просуватись”, — наголошує Ганна Маляр.

Також, з її слів, в самому Бахмуті наші оборонці контролюють деяку частину району «Літак» у південно-західній частині міста, а кількість ворожих штурмових дій знижена бо ворог здійснює заміну підрозділів.


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