Суспільство

На Бахмутському напрямку воює понад 25 тисяч росіян – Череватий

1 Травня 2023 13:14
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війна, бахмут

На Бахмутському напрямку проти українських сил воює 25,6 тисячі російських окупантів, також ворог залучив до боїв десятки танків та 450 бронемашин.

Про це повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий у коментарі РБК-Україна.

“На Бахмутському напрямку проти нас воює 25,6 тисячі особового складу, 65 танків, 450 бойових броньованих машин, 154 гармати, 56 реактивних систем залпового вогню. Це більше, ніж армія Чехії чи Угорщини”, – сказав Череватий.

При цьому він додав, що втрати росіян в районі Бахмута складають приблизно 100 загиблих щодня.


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