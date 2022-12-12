Суспільство

МЗС закликало українців утриматися від відвідування Сербії чи Косова

12 Грудня 2022 08:13
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косово

Міністерство закордонних справ закликало громадян України утриматися від відвідування регіону Західних Балкан через загострення відносин між Белградом та Приштиною.

Про це повідомляє пресслужба МЗС.

“У зв’язку із загостренням відносин між Белградом та Приштиною рекомендуємо громадянам України наразі утриматися від відвідання цього регіону Західних Балкан, а тим, хто там перебуває – уникати місць масового скупчення людей”, – йдеться у повідомленні.

Для отримання допомоги українці можуть звертатися на цілодобову “гарячу лінію” посольства України в Сербії: +381631113185 або на “гарячу лінію” МЗС +380442381588.

Нагадаємо, ситуація на півночі Косова загострилася ще наприкінці липня цього року, після того, як косовський уряд постановив перереєструвати номерні знаки та документи, видані в Сербії.

За день до того, як постанова набула чинності, серби з північного Косова заблокували дороги.

Сербія, яка не визнає незалежність Косово та вважає його своєю територією, відповідно, не визнає і його права щодо реєстрації таких документів.

Водночас прем’єр-міністр Косово Альбін Курті заявив, що “нелегальні сербські структури на півночі почали блокувати дороги та стріляти” ще до того, як Косово почало видавати документи на в’їзд-виїзд на кордоні з Сербією.

У серпні влада Косова та Сербія змогли домовитися щодо перереєстрації документів та автомобільних номерних знаків. Тоді високий представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель зазначив, що косовські серби зможуть вільно подорожувати між Косовом та Сербією, використовуючи свої ідентифікаційні картки.

У листопаді після переговорів Сербія погодилася більше не видавати номерні знаки з позначеннями міст Косова. У використанні залишаться номерні знаки, які видали за останні три роки, але нові номери тепер не випускатимуть.


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