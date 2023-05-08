Суспільство

Міноборони показало роботу сил ППО минулої ночі в Києві

8 Травня 2023 20:19
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ппо

Міноборони опублікувало відео роботи сил протиповітряної оборони минулої ночі в Києві.

“У цей День Пам’яті та Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні сьогоднішні нацисти – рашисти – знищують мирні міста. Імперія, про яку вони мріють, зникне у темряві. Як і її попередники”, – прокоментували відео у Міноборони.

За даними відомства, минулої ночі було збито 35 із 35 російських безпілотників. 30 із них атакували Київ.


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