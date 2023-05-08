Міноборони показало роботу сил ППО минулої ночі в Києві

Міноборони опублікувало відео роботи сил протиповітряної оборони минулої ночі в Києві.
“У цей День Пам’яті та Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні сьогоднішні нацисти – рашисти – знищують мирні міста. Імперія, про яку вони мріють, зникне у темряві. Як і її попередники”, – прокоментували відео у Міноборони.
За даними відомства, минулої ночі було збито 35 із 35 російських безпілотників. 30 із них атакували Київ.
Last night, 35 of 35 russian drones were shot down!— Defense of Ukraine (@DefenceU) May 8, 2023
30 of them targeted Kyiv.
On this Day of Remembrance &Victory over Nazism in WWII, today’s Nazis – ruscists – are destroying peaceful cities. The empire of which they dream will fade into obscurity. Just like its predecessors. pic.twitter.com/easqvc8W17