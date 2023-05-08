Міноборони показало роботу сил ППО минулої ночі в Києві

Міноборони опублікувало відео роботи сил протиповітряної оборони минулої ночі в Києві.

“У цей День Пам’яті та Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні сьогоднішні нацисти – рашисти – знищують мирні міста. Імперія, про яку вони мріють, зникне у темряві. Як і її попередники”, – прокоментували відео у Міноборони.

За даними відомства, минулої ночі було збито 35 із 35 російських безпілотників. 30 із них атакували Київ.

Last night, 35 of 35 russian drones were shot down!

30 of them targeted Kyiv.

On this Day of Remembrance &Victory over Nazism in WWII, today’s Nazis – ruscists – are destroying peaceful cities. The empire of which they dream will fade into obscurity. Just like its predecessors. pic.twitter.com/easqvc8W17 — Defense of Ukraine (@DefenceU) May 8, 2023