Майже 2 десятки бомбардувальників поблизу Саратова, ймовірно, готуються до нового ракетного удару, – Spiegel

Видання зазначає, що існує висока активність на аеродромі, це може свідчити про підготовку РФ до нового ракетного удару по Україні.

Про це повідомляє Spiegel.

Супутникові знімки компаній Maxar Technologies і Planet Labs від 28 листопада демонструють майже два десятки бомбардувальників Ту-95 і Ту-160, які готують в аеропорту Енгельс-2 під Саратовом.

Незалежний військовий аналітик Арда Мевлютоглу заявив, що наземний персонал, ймовірно, дуже активний, цистерни з паливом припарковані біля дальніх бомбардувальників, видно численні великі ящики з боєприпасами, транспортні засоби та ремонтні матеріали.

“Також цікаво, що багато великих вантажних літаків припарковано, що вказує на недавню велику партію на базу, можливо, крилаті ракети”, – сказав він.