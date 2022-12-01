Суспільство

Майже 2 десятки бомбардувальників поблизу Саратова, ймовірно, готуються до нового ракетного удару, – Spiegel

1 Грудня 2022 11:55
25
війна

Видання зазначає, що існує висока активність на аеродромі, це може свідчити про підготовку РФ до нового ракетного удару по Україні.

Про це повідомляє Spiegel.

Супутникові знімки компаній Maxar Technologies і Planet Labs від 28 листопада демонструють майже два десятки бомбардувальників Ту-95 і Ту-160, які готують в аеропорту Енгельс-2 під Саратовом.

Незалежний військовий аналітик Арда Мевлютоглу заявив, що наземний персонал, ймовірно, дуже активний, цистерни з паливом припарковані біля дальніх бомбардувальників, видно численні великі ящики з боєприпасами, транспортні засоби та ремонтні матеріали.

“Також цікаво, що багато великих вантажних літаків припарковано, що вказує на недавню велику партію на базу, можливо, крилаті ракети”, – сказав він.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
1 Грудня 2022 12:16
59

Що зміниться для українців з 1 грудня
1 Грудня 2022 11:10
23

Франція почала роботи зі створення спецтрибуналу  для злочинців РФ
1 Грудня 2022 09:31
58

Удари РФ по українській інфраструктурі не принесли стратегічного ефекту, — британська розвідка
1 Грудня 2022 09:24
39

Втрати Росії у війні проти України перевищили 89 тисяч людей
1 Грудня 2022 07:49
74

В Олешках зменшилася кількість російських військових та їхньої техніки, – Генштаб
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Россия альтернативная: меньше Ватикана, но с большой буквы
Віталій ПОРТНИКОВ

Соглашайтесь на Гаагу
Юрій БУТУСОВ

Втрати у війні
Александр КИРШ

Хегер вам, или У кого шарфик, а у кого — Терехов
Александр КИРШ

Возмездие: если за Киев — по москве, почему за Харьков — лишь по курску?
Юрій БУТУСОВ

Стратегія Путіна
усі думки