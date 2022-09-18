Майбутня пенсія українців може зменшитися через війну

Майбутня пенсія українців може змінитись через війну. Йдеться про ті випадки, коли працівник перебував у тривалій відпустці власним коштом. Через таку відпустку скорочується страховий стаж працівника, і, відповідно, скорочується розмір розрахункової пенсії. Крім того, і самого страхового стажу може не вистачити для того, щоби вчасно вийти на заслужений відпочинок.

Про це пише TODAY з посиланням на експерта із питань соціальної політики Андрія Павловського.

У зв’язку з воєнними діями в Україні ринок збуту багатьох товарів скоротився. А деякі товари підприємства не можуть випускати через проблеми з логістикою. Водночас, роботодавцям не хочеться втрачати колектив. Тому багато хто пропонує найманим працівникам піти у відпустку власним коштом. Причому роботодавці готові тримати працівника у неоплачуваній відпустці стільки, скільки той забажає.

Така можливість, на перший погляд, виглядає, вельми спокусливо. Однак працівнику слід пам’ятати, що він втрачає не лише поточну зарплату, а й страховий стаж, який потім знадобиться йому для призначення пенсії. Адже, оскільки йому не платять зарплату, за нього не сплачуються і жодні податки: ні ПДФО, ні ЄСВ. А відповідно, у нього не зростає страховий стаж. Отже, при нарахуванні пенсії цей пропущений час не буде братися до уваги, і розмір розрахункової пенсії вийде нижчим.

Та й може так статися, що саме цього місяця або кількох, поки працівник був у відпустці власним коштом, йому не вистачить для мінімального страхового стажу, щоби вчасно вийти на пенсію. Адже з кожним роком вимога щодо страхового стажу приростає на 1 рік. І якщо цьогоріч, щоби вийти на пенсію у 60, необхідно мати щонайменше 29 років страхового стажу, то вже наступного року знадобиться 30.

“Працівник під час тривалої відпустки без збереження заробітної плати (більше місяця) менш соціально захищений та втрачає страховий стаж, і на це слід звернути увагу працівникові, коли пропонують написати заяву на відпустку “за власний рахунок” на тривалий час. Немає страхових внесків – немає трудового стажу. І про це мають пам’ятати ті, хто підписує заяву на відпустку власним коштом”, – попередив Андрій Павловський.