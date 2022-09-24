Київ і Барселона стали містами-побратимами

Містами-побратимами стали Київ і Барселона. Співпраця на рівні міст є дуже важливою, бо саме міста мають ключову роль у розвитку держав та поглибленні співпраці між ними.

Про це заявили в Київській міській державній адміністрації.

«Ми вдячні нашим друзям, які допомагають. Барселона передавала Україні пожежні авто, гуманітарну допомогу, надала тимчасовий притулок українцям, які рятувалися від війни», — зазначили там.

Очільниця Барселони Ада Колау підкреслила, що її місто й надалі допомагатиме та підтримуватиме Київ та Україну. Зокрема, міські голови обговорили співпрацю у сферах громадського транспорту, екології, smart city та культури.

Цими вихідними Барселона святкує Дні міста. Наступного року містом-партнером у відзначенні дня народження Барселони буде Київ. На вулицях Барселони буде представлена українська культура, кухня, відбудуться заходи за участі митців із Києва.