Корпорація Meta пообіцяла не блокувати контент про полк Азов, — Мінцифра

Meta пообіцяла не блокувати контент про полк Азов. Як пише міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, про це домовилися з президентом з глобальної політики компанії Ніком Клеггом та віцепрезиденткою з питань політики модерування Монікою Біккерт під час зустрічі в Давосі.

«Facebook та Instagram стали потужними інструментами для донесення правди про війну до всього світу. Команда Мінцифри постійно комунікує з корпорацією Meta щодо співпраці. Розблокували сотні акаунтів українських військових, блогерів та активістів», — пише міністр.

Але найгострішою темою все одно залишалося блокування фото та відео про полк Азов.

«Дякую Meta за зважене та важливе рішення змінити політику модерування щодо України. Завдяки цьому мільйони людей у світі знатимуть про подвиг захисників і захисниць Маріуполя, а російська пропаганда втратить аргумент для звинувачення українських героїв», — підкреслює Федоров.