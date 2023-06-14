Компанія “Чорноморнафтогаз” розробляє план евакуації співробітників з Криму, – ГУР

Російська компанія “Чорноморнафтогаз”, яка базується в тимчасово окупованому Криму, активно розробляє плани евакуації співробітників та їхніх родичів з півострова.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

“ГУР інформує, що російська компанія «Чорноморнафтогаз», що базується в Криму, активно розробляє плани евакуації своїх співробітників та їхніх родичів з півострова Крим”, – йдеться у повідомлені.

Зазначається, що цю та іншу важливу інформацію розвідка щодня продовжує отримувати від мешканців, які залишаються на тимчасово-окупованих територіях України.

“Саме завдяки вам вдається не тільки знищувати ворога, а й рятувати життя наших воїнів та цивільних мешканців. Саме ваш вклад може стати вирішальним у поверненні Україні кордонів 1991 року!” – зазначає ГУР.

Також ГУР просить і надалі повідомляти про розташування російських сил і засобів:

пунктів дислокації, адреси проживання особового та керівного складу окупаційних військ

складів зберігання снарядів та паливно-мастильних матеріалів

точок розміщення, зберігання та ремонту військової техніки

місць розміщення РЕР та РЕБ-засобів (характерна ознака – антени та локатори)

штабів та пунктів управління окупаційними військами

місць зберігання та точок чергування засобів протиповітряної оборони (ППО).

“Пишіть активніше, повернення Криму під контроль України неминуче. Чим буде більше інформації – тим швидше настане звільнення”, – додали в розвідці.