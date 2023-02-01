Суспільство

Командувач морської піхоти порадив росіянам “повертатись до своїх марусьок”

1 Лютого 2023 15:40
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війна

Командувач морської піхоти Військово-Морських Сил Збройних Сил України

генерал-лейтенант Юрій Содоль порадив росіянам “бігти з України доки не пізно”, “повертатись до своїх “марусьок”, щоб в найгіршому варіанті не вмерти, а в найкращому – не стати інвалідом.

“Звернусь окремо до російських військових: доки не пізно, біжіть, повертайтесь до своїх “марусьок” або здавайтесь у полон, інакше на вас чекає доля добрива на чужій землі, чорний пакет або інвалідність, ось ваше “щасливе” майбутнє. На відміну від вас, ми знаємо, за що боремося, ми єдині, ми – моноліт”, – сказав він.

На думку генерала, ворог збирає сили, накопичує резерви: це значить, що незабаром нові тисячі росіян пройдуть “отріцатєльную” мобілізацію.

“Що ж, кремлівські терористи не полишили своїх кривавих планів, вони не рахують жертви, бо люди для них є лише розхідним матеріалом”, – впевнений Содоль.

Він також нагадав, що мета України – звільнення всіх територій.

“І ми зробимо все, щоб жовто-блакитний прапор знову замайорів у всіх містах Донбасу та Криму”, – констатував генерал ВМС.


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