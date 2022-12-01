Суспільство

Коломойський більше не мільярдер, – Forbes

1 Грудня 2022 14:17
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коломойський

Ігор Коломойський після втрати Укрнафти та Укртатнафти більше не мільярдер, вважає Forbes. У 2021 році видання оцінило його статки у $1,8 млрд, тоді як зараз вони становлять лише $850 млн.

На початку листопада 2022 акції Укрнафти та Укртатнафти були відчужені на користь держави. Ці активи були вагомою складовою бізнес-імперії неформальної групи “Приват” Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова, вона володіла близько 42% акцій Укрнафти та 28% акцій Укртатнафти.

До війни Forbes оцінював Укрнафту майже у $1,5 млрд, Укртатнафту – у $830 млн. Зараз їхня вартість $748 млн та $178 млн.


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