Суспільство

Кількість прихильників повної заборони УПЦ МП в Україні значно зросла (опитування)

15 Червня 2023 11:31
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церква

В Україні значно зросла кількість прихильників повної заборони УПЦ МП у країні – з 54 до 66%.

Такими є результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології.

19% опитаних виступають за більш «м’який» підхід, який не передбачає повної заборони, але передбачає встановлення державного контролю та нагляду. Наприкінці минулого року так вважали 24% респондентів.

Також зросла кількість українців, які вважають, що держава тією чи іншою мірою має втрутитися в діяльність УПЦ МП. Цей показник за останні півроку зріс із 78 до 85%.

З 12% до 6% поменшало тих, на думку яких нічого не варто робити і не варто втручатися у справи УПЦ МП, а розслідувати лише окремі можливі випадки правопорушень.

Опитування проводили з 26 травня до 5 червня. Було опитано 1029 осіб методом телефонного інтерв’ю в усіх регіонах України, за винятком окупованих РФ територій. Також в опитуванні не брали участі українці, які після початку повномасштабного вторгнення РФ виїхали за кордон.


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