Суспільство

Кабмін погодив експериментальний проєкт з виробництва боєприпасів до БПЛА

21 Липня 2023 17:05
читать на русском →
бпла, зброя, кабмін

Кабінет Міністрів схвалив пропозицію Мінстратегпрому, Міноборони та Мінцифри щодо реалізації експериментального проєкту з виробництва, закупівлі та постачання боєприпасів для дронів і бойових частин безпілотних систем.

Про це інформує представник Кабміну Тарас Мельничук.

“Затверджено Порядок реалізації експериментального проєкту”, – написав Мельничук.

За словами представника Кабінету Міністрів, проєкт розрахований на два роки.

Це рішення встановлює вимоги до провадження господарської діяльності у сфері розроблення, виробництва, закупівлі та постачання боєприпасів до безпілотних систем та бойових частин безпілотних систем для сил безпеки та оборони України.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал

ТОП-новини
21 Липня 2023 18:48

На Куп’янському напрямку рекордна кількість обстрілів, росіяни намагаються перехопити ініціативу

21 Липня 2023 19:05

Південно-Африканська Республіка запросило ордер на арешт Путіна
21 Липня 2023 16:09

Ексміністра охорони здоров’я Степанова підозрюють у міжнародній корупційній схемі
21 Липня 2023 15:38

На озброєнні ЗСУ вже 28 безпілотників українського виробництва, – Міноборони
21 Липня 2023 15:23

Кабмін націоналізував “Сенс банк” за 1 гривню

Останні новини
усі новини

Думки

Микола КНЯЖИЦЬКИЙ

Кіно про Паровоза – символ загрозливої деградації

Сергій ТРОНЬ

Нові криптопроєкти у світі – варіантів для вкладень дедалі більше

Александр КИРШ

Украина в НАТО вместо США,или Новое заявление Трампа

Александр КИРШ

“Вова, скажи дядям спасибо”

Александр КИРШ

НАТО предлагает Украине не корейский вариант раздела страны, а германский

Віктор АЛЄКСЄЄВ

Ми і НАТО

усі думки