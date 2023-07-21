Кабмін погодив експериментальний проєкт з виробництва боєприпасів до БПЛА

Кабінет Міністрів схвалив пропозицію Мінстратегпрому, Міноборони та Мінцифри щодо реалізації експериментального проєкту з виробництва, закупівлі та постачання боєприпасів для дронів і бойових частин безпілотних систем.

Про це інформує представник Кабміну Тарас Мельничук.

“Затверджено Порядок реалізації експериментального проєкту”, – написав Мельничук.

За словами представника Кабінету Міністрів, проєкт розрахований на два роки.

Це рішення встановлює вимоги до провадження господарської діяльності у сфері розроблення, виробництва, закупівлі та постачання боєприпасів до безпілотних систем та бойових частин безпілотних систем для сил безпеки та оборони України.